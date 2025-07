Borussia Dortmund renova parceria com a Puma até 2034

De acordo com informações da imprensa alemã, o novo contrato renderá ao Dortmund cerca de 400 milhões de euros (R$ 2.5 bilhões) pelos próximos nove anos. A Puma continuará responsável por fornecer os uniformes das equipes masculina, feminina e de base, além da produção de produtos licenciados para os torcedores.

Durante a parceria com a Puma, o Borussia Dortmund disputou duas finais da Champions (2013 e 2024) e venceu a Copa da Alemanha em duas ocasiões, em 2017 e 2021.

