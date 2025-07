Banco escolhe Hulk, do Atlético-MG, como protagonista de parceria inédita

Acordo com o ídolo da torcida do Galo envolve mais do que ações publicitárias para as redes sociais / Crédito: Jogada 10

O Banco BMG oficializou, nessa segunda-feira (30), uma parceria inédita com o atacante Hulk — um dos principais ídolos do Atlético-MG. Com validade até dezembro de 2026, o acordo representa mais que uma simples ação publicitária, mas simboliza a aproximação definitiva entre a instituição financeira e o universo esportivo, especialmente com o torcedor atleticano. A empresa vislumbra reforçar o posicionamento de marca alinhada à paixão pelo futebol com a ação. Vale pontuar que o banco já estampa sua identidade nos uniformes do Galo e atua como patrocinador do clube mineiro, ou seja, é conhecido da massa. Agora, amplia sua atuação ao transformar o camisa 7 em embaixador oficial da marca dentro e fora dos gramados.

De acordo com Bruno Capelin, diretor de marketing do BMG, a escolha pele atacante está relacionada aos valores que ele representa: autenticidade, esforço e forte vínculo com o povo brasileiro. "Estamos muito felizes em tê-lo com a gente. Ele traduz o nosso jeito de ser e de fazer negócios", afirmou o executivo. Acordo de Hulk com o Banco BMG A parceria, porém, não se limita apenas à exposição da marca. Ela visa gerar engajamento real com torcedores e consumidores, estreitando, assim, o vínculo emocional com o público. Sabe-se que nas próximas semanas, o banco lançará conteúdos especiais nas redes sociais para dar ainda mais destaque à presença do camisa 7 em iniciativas voltadas ao entretenimento e inclusão financeira. Além disso, o banco quer reafirmar seu compromisso com soluções acessíveis, impulsionando ações que reforcem o propósito de estar cada vez mais próximo da realidade do brasileiro. "Acreditamos em parcerias que potencializam nosso propósito de relacionamento e proximidade", complementou Capelin.