Bahia x Cruzeiro pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam no CT Evaristo de Macedo pela 16° rodada da competição

Com 16 pontos, o Tricolor Baiano está na 16° posição e busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Por outro lado, a Raposa está na terceira colocação com 26 pontos e tenta se aproximar ainda mais da ponta da tabela e também garantir a vaga para a próxima fase.

Com objetivos diferentes, Bahia e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (2), no CT Evaristo de Macedo, às 15h (de Brasília), pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Onde assistir

A partida entre Bahia e Cruzeiro terá transmissão no canal oficial do Bahia, no Youtube

Como chega o Bahia

O Bahia vem de três derrotas seguidas na competição, a última para o São Paulo, fora de casa, por 3 a 1. Dessa forma, a equipe baiana busca uma recuperação diante da torcida para conseguir se afastar da zona de rebaixamento. No momento, o Tricolor ocupa a 16° posição com 16 pontos, ou seja, está quatro pontos a frente da primeira equipe no Z-4.

Como chega o Cruzeiro

Por outro lado, o Cruzeiro vem de uma sequência de quatro vitórias no campeonato. A última, em casa, por 4 a 1, contra o Atlético Goianiense. Assim, a série invicta fez a Raposa somar 12 pontos seguidos e se aproximar da ponta da tabela. Afinal, o clube mineiro está com 26 pontos na terceira colocação.