Atlético tem interesse em Juan Camilo, do Talleres

O Atlético Mineiro segue se movimentando no mercado para reforçar o elenco ainda nesta temporada. Dessa forma, o volante Juan Camilo Portilla, do Talleres, da Argentina, está na mira do clube mineiro.

De acordo com o “Itatiaia”, o jogador de 26 anos é um dos três nomes que faz parte de uma lista que o Galo criou para buscar no mercado nesta posição. Afinal, o elenco está carente de um primeiro volante. Assim, as principais características do jogador, que são a técnica, finalização e passe, estão entre as ‘exigências’ desejadas pela diretoria do clube mineiro.