Após oficializar namoro, Allan Souza, do Flamengo, é ‘substituído’ por jogador do Fluminense

O romance entre o volante rubro-negro e Luiza Watson ficou firme de vez no início do ano, mas eles só assumiram publicamente em maio

Luiza Watson não só colocou um ponto final em seu romance com Allan Souza, do Flamengo, com quem esteve envolvida pelo menos até meados de maio, como já fez a fila andar. Da Gávea às Laranjeiras, a dentista agora desfruta de um relacionamento com o uruguaio Agustín Canobbio, atacante do Fluminense e um dos rivais esportivos de seu ex.

Watson e Allan engataram um romance no início de 2025 e, apesar do início discreto, decidiram tornar o caso público ao longo dos meses seguintes. Ainda que não tenham publicado foto juntos no feed do Instagram, por exemplo, o ex-casal trocava comentários livremente nas redes sociais. “Fotógrafa arrasou”, escreveu Luiza em um registro feito por ela no perfil do volante, em maio.