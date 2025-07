Após Mundial, Flamengo se prepara para negociar a renovação de Filipe Luís

Treinador, que recebeu elogios da imprensa internacional no torneio da Fifa, deve iniciar conversas com a retomada da temporada brasileira

Depois da eliminação no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Flamengo se prepara para negociar a renovação de contrato do técnico Filipe Luís. Apesar do revés por 4 a 2 para o Bayern de Munique, o comandante recebeu elogios da imprensa internacional ao longo do torneio e tem moral com a diretoria rubro-negra. A informação é do portal “ge”.

Afinal, a equipe lidera o Campeonato Brasileiro, no momento, e está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Assim, ambas as partes já falaram sobre o assunto, que ainda não foi aprofundado para chegar a um denominador comum.