Ansu Fati renova com o Barcelona e é emprestado ao Monaco

Atacante de 22 anos tem contrato ampliado até 2028 e seguirá no clube francês até 2026, com opção de compra

“O FC Barcelona e o jogador da equipe principal Ansu Fati chegaram a um acordo para renovar o contrato até 30 de junho de 2028. O FC Barcelona e o AS Monaco também acertaram o empréstimo do atacante até 30 de junho de 2026”, diz a nota publicada no site oficial do clube espanhol.

Após uma temporada emprestado ao Brighton, em 2023/24, Fati voltou ao Barcelona, mas teve pouco espaço: disputou apenas 11 partidas, sendo titular em três, somando 298 minutos em campo. Agora, parte para o clube do Principado.