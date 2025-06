Veja quanto o Flamengo faturou no Mundial de Clubes

O Flamengo se despediu do Mundial de Clubes após derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique, no último domingo (29), pelas oitavas de final do torneio. Com isso, o clube encerrou a competição com R$ 152,6 milhões em premiações. Caso avançasse para as quartas, o Rubro-Negro garantiria mais R$ 71 milhões.

Cada vitória na fase de grupos equivale a 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões). O empate vale 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões). O Flamengo, afinal, venceu Espérance e Chelsea e empatou com o Los Angeles FC. Ou seja, arrecadou R$ 27,5 milhões. Pela classificação às oitavas, o clube garantiu mais 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 41,3 milhões).