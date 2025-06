Técnico da Inter de Milão exalta Thiago Silva, do Fluminense: ‘Um dos melhores da história’

Cristian Chivu projeta duelo com o Tricolor pelas oitava de final do Mundial de Clubes, nos EUA, e enaltece carreira de experiente zagueiro

Na sequência das oitavas de final do Mundial de Clubes, Fluminense e Inter de Milão se enfrentam, nesta segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), em Charlotte. Assim, o técnico da equipe italiana, Cristian Chivu, rasgou elogios para Thiago Silva, a quem considera um dos melhores zagueiros da história.

“É um jogador com uma carreira fantástica. Um dos melhores zagueiros da história. Ele sempre teve a minha admiração. Eu também o conheço pessoalmente. Ele é uma pessoa fantástica. Assim, para mim, nos últimos 30 anos, ele pode ser facilmente considerado um dos melhores zagueiros que jogou futebol”, disse o comandante, que defendeu Roma e Inter de Milão e foi rival do defensor quando ele jogava no Milan.