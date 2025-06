Sucessora de Textor assume presidência do Lyon: ‘Período crítico no clube’

O Lyon anunciou, nesta segunda-feira (30), que Michele Kang, diretora executiva do Eagle Football Group, assumirá o comando do clube no lugar de John Textor. Nesse sentido, a gestão da sul-coreana naturalizada americana contará também com Michael Gerlinger como novo diretor executivo. No entanto, a profissional destacou que o clube tem entrado em um “período crítico”. Ela também agradeceu o empenho e comprometimento do norte-americano, dono da SAF do Botafogo.

"Estamos entrando em um período crítico para o Lyon e gostaria de agradecer a John por seu comprometimento e visão em trazer o clube para a família Eagle Football. Estou ansiosa para trabalhar em colaboração com Michael, a equipe de gestão do OL e o Conselho de Administração para apoiar o clube durante os procedimentos do DNCG", disse Michele Kang através do comunicado do clube. Vale lembrar que a equipe caiu para a segunda divisão do Campeonato Francês, mas não dentro das quatro linhas. Afinal, foi uma decisão da DNGG, em virtude da atual situação financeira. Entretanto, o clube chegou a um acordo com a Uefa, logo após validar seu procedimento de viabilidade financeira. Assim, poderá disputar a Liga Europa na próxima temporada.

Isso só acontecerá se reverter a decisão da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) e permanecer na Ligue 1. Por fim, Michele Kang passará a atuar no comando do Lyon, mas atua desde 2023 no Conselho de Administração. Ela, então, terá o papel de liderança também no processo do clube junto à Direção Nacional de Controle de Gestão. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, In stagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

