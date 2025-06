Sané se despede do Bayern e afirma ter vivido altos e baixos

Leroy Sané despediu-se do Bayern de Munique no último domingo (29), após a vitória do time alemão sobre o Flamengo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Seu destino será o Galatasaray, clube que anunciou sua contratação oficialmente no início de junho. Antes de se apresentar, ele vai tirar um período de férias.

Contra o Flamengo, Sané entrou no segundo tempo e teve uma chance clara de gol, mas parou no goleiro Rossi. Ao fim do contrato, falou sobre sua passagem, que considerou estável, e comentou a dificuldade em encerrar um ciclo de cinco anos no Bayern. Ele também elogiou o clube e relembrou as conquistas no período.