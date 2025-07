Rochet volta a treinar pelo Internacional e se torna opção para a volta do Brasileirão

Assim, em post nas redes sociais, o Inter confirmou o retorno de Rochet “dentro do processo de recuperação planejado”. Dessa forma, ele está liberado para realizar atividades com os preparadores de goleiros.

Nesta segunda-feira (30), o Internacional divulgou imagens de Sergio Rochet pela primeira vez desde a reapresentação do elenco, no sábado (28), para o período de intertemporada. O goleiro uruguaio está recuperado de lesão na mão esquerda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para a retomada do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 12/07, Rochet pode voltar a ser titular após três meses. O goleiro fez apenas uma partida pelo Inter em 2025. Foi justamente nesse jogo que sofreu o problema na mão, contra o Flamengo, no Maracanã.

O jogador já havia perdido quase todo Campeonato Gaúcho por conta de uma tendinose no joelho esquerdo. Por outro lado, Rochet ficou à disposição para as finais, mas Anthoni permaneceu como titular nos dois Gre-Nais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.