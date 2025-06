Real Madrid x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Gigantes europeus com 17 títulos de Champions somados se enfrentam em clássico que vale a sobrevivência no Mundial de Clubes

O Real Madrid chega ao mata-mata após uma campanha sólida na primeira fase. A equipe espanhola garantiu a liderança do Grupo H com sete pontos. Seus adversários na chave foram Al Hilal, RB Salzburg e Pachuca. Enquanto isso, a Juventus se classificou na segunda colocação do Grupo G. O time italiano competiu contra Manchester City, Al Ain e Wydad Casablanca.

A última vaga para as quartas de final será decidida em um clássico de gigantes europeus. Nesta terça-feira, 1º de julho, Real Madrid e Juventus se enfrentam às 16h (horário de Brasília). O palco do confronto será o Hard Rock Stadium, em Miami.

O Real Madrid enfrenta a Juventus em crescimento no Mundial de Clubes, após empatar com o Al-Hilal na estreia e vencer Pachuca e Red Bull Salzburg nas rodadas seguintes. A vitória por 3 a 0 sobre os austríacos marcou a melhor atuação da equipe no torneio, com gols de Vinicius Junior, Federico Valverde e Gonzalo Garcia. Sob comando de Xabi Alonso, o time busca retomar protagonismo após uma temporada 2024-25 decepcionante. A diretoria já contratou Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold e deve anunciar mais reforços até o fim da janela.

A partida terá transmissão pela Rede Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília).

O duelo marca mais um capítulo de uma rivalidade histórica. Os dois clubes, aliás, já decidiram o título da Champions League em duas ocasiões. As finais ocorreram em 1998 e 2017, ambas com vitória do time espanhol.

Para o duelo, Antonio Rüdiger está liberado após sofrer apenas cãibras no último jogo. Kylian Mbappé voltou aos treinos após se recuperar de uma doença e pode aparecer no banco. Éder Militão tem chances de ser relacionado, enquanto Carvajal, Camavinga, David Alaba, Endrick e Ferland Mendy seguem fora. A equipe deve manter o esquema 3-5-2, com Tchouaméni na defesa e Gonzalo Garcia ao lado de Vinicius no ataque. O confronto será o primeiro entre Real Madrid e Juventus desde 2018, quando os espanhóis avançaram na Champions com vitória no agregado.

Como chega a Juventus

A Juventus chega para o confronto contra o Real Madrid após uma campanha sólida na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. A equipe goleou o Al Ain por 5 a 0 na estreia e venceu o Wydad AC por 4 a 1 na sequência, garantindo classificação antecipada. No entanto, perdeu a liderança do grupo ao ser derrotada por 5 a 2 pelo Manchester City na última rodada. Apesar disso, o time comandado por Igor Tudor demonstrou bom poder ofensivo e busca agora uma vaga nas quartas de final, onde pode enfrentar Borussia Dortmund ou Monterrey.

O treinador deve promover mudanças na escalação para encarar o Real Madrid. Khephren Thuram deve voltar ao meio-campo, enquanto Kenan Yildiz, Francisco Conceição e Randal Kolo Muani devem compor o setor ofensivo. Andrea Cambiaso também pode aparecer entre os titulares na ala esquerda. A Juventus tenta voltar ao protagonismo internacional após temporadas instáveis na Série A, onde terminou em quarto lugar na última edição. Contra um adversário conhecido, os italianos apostam no equilíbrio e na força do elenco para surpreender e avançar.