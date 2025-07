Polícia Militar aprovou equipamentos de reconhecimento facial na Neo Química Arena

A Lei Geral do Esporte prevê que clubes com estádios com capacidade superior a 20 mil lugares tinham até 14 de junho para implementar o sistema / Crédito: Jogada 10

A Polícia Militar do estado de São Paulo aprovou os equipamentos para o Corinthians utilizar o reconhecimento facial na Neo Química Arena diante do RB Bragantino, no dia 13 de julho. Assim, o clube vive a expectativa de ter a capacidade máxima no estádio. A possibilidade de não ter 100% do público no jogo se deve ao não cumprimento do prazo estabelecido pela Lei Geral do Esporte para a implementação do sistema de reconhecimento facial. Dessa forma, o Corinthians aguarda uma flexibilização da PM, que deve emitir um laudo autorizando a presença total da torcida nesta semana.