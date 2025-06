Liziero encerra contrato com o São Paulo e fica livre no mercado

O volante Igor Liziero não é mais jogador do São Paulo. O atleta viu seu contrato se encerrar nesta segunda-feira (30/6) e o clube não procurá-lo para estender este vínculo. Assim, ele está livre para assinar com qualquer outra equipe sem custos para o restante da temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Reintegrado ao elenco no meio do ano passado, o jogador foi utilizado pelo técnico Luis Zubeldía em 11 jogos, marcou um gol e terminou a temporada com boas possibilidades de renovação. Contudo, em 2025, ele não entrou em campo em nenhum minuto e sua saída já estava sendo esperada nos bastidores.

Liziero teve papel importante em 2021, na primeira passagem de Hernán Crespo no Tricolor. Afinal, o volante foi titular em boa parte dos jogos com o argentino, inclusive na final do Paulistão e também em partidas de Libertadores. Contudo, no decorrer dos anos, ele veio perdendo espaço e começou a ser emprestado para Internacional (2022), Coritiba (2023) e Yverdon, da Suíça (2023/2024), sem grande destaque.

De volta ao São Paulo em 2024, o volante novamente não conseguiu recuperar seus espaço, mas ganhou minutos com Zubeldía. Por conta disso, o Tricolor decidiu oferecer um novo contrato, mas com o mesmo salário, algo que não agradou o jogador.

Em janeiro de 2025, ele chegou a receber uma sondagem do Sport, mas as negociações não avançaram. Apesar dos esforços do São Paulo de tentar negociar o volante para diminuir a folha salarial, Liziero optou por ficar e treinar normalmente nestes últimos seis meses de contrato.