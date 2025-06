Lenda do Barcelona contesta Raphinha sobre o Mundial: ‘Não reclamam com 20 milhões por ano’

Atacante catalão detonou a realização da Copa do Mundo de Clubes visando o excesso de jogos especialmente no calendário europeu, onde atua

Ídolo do futebol europeu e vencedor da Bola de Ouro, Hristo Stoichkov adotou o tom crítico que lhe é habitual para revidar as declarações de Raphinha e Jürgen Klopp quanto ao Mundial de Clubes Fifa. A lenda do Barça, atual equipe do brasileiro, defendeu abertamente a expansão promovida pela entidade e reagiu com firmeza à postura do atacante.

“Quando ele ganha 20 milhões, ele não reclama. Ele é tranquilo”, afirmou Stoichkov ao jornal Marca. O ex-jogador adotou um tom crítico para referir-se ao discurso do brasileiro quanto ao excesso de jogos na temporada. Isso porque ao contestar o calendário, Raphinha sugeriu que os atletas sentiram-se obrigados a ir aos EUA durante as férias.