Jornal inglês avalia Estêvão antes de Palmeiras x Chelsea pelo Mundial

'Estilo Neymar' e 'decepcionante' foram algumas das expressões usadas pelo 'The Athletic' após classificação do Palmeiras nas oitavas

Estevão, vendido pelo Palmeiras ao Chelsea ainda em 2024, terá pela frente seu futuro time, na sexta-feira (4/7), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. E o diário inglês ‘The Athletic’ não perdeu a oportunidade de avaliar o futuro reforço dos Blues.

Em publicação nesta segunda, o veículo frisou que o jogador atuou como um “peão no jogo de xadrez tático” aberto pela esquerda no triunfo (1 a 0) sobre o Botafogo e que a “experiência não deu muito certo“. Para o jornal, o lateral Vitinho, seu marcador, “conseguiu intervir com facilidade”. Em contrapartida, admitiu que o atacante melhorou na etapa final com um gol anulado e um “belo toque ao estilo de Neymar”.