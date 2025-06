John Textor renuncia ao Lyon para concentrar esforços no Botafogo

O empresário John Textor anunciou sua renúncia ao comando do Lyon, na França. Ele quer dedicar mais tempo ao Botafogo. Para isso, indicou substitutos no clube francês e vai direcionar os esforços para o Glorioso. A notícia saiu na madrugada desta segunda-feira (30/6), quase ao mesmo tempo em que o Botafogo publicou a demissão do técnico Renato Paiva.

No Lyon, Textor anunciou que o alemão Michael Gerlinger passa a ser o novo CEO e a sul-coreana naturalizada americana Michele Kang assume a presidência. Ambos fazem parte da Eagle, a empresa do dono da SAF. Michele Kang, inclusive, já havia comprado o time feminino do Lyon. Ela ficou bilionária com negócios na área de tecnologia da saúde e é acionista da Eagle. Já Michael Gerlinger é mais conhecido no mundo do futebol por sua trajetória no Bayern de Munique, onde permaneceu por 18 anos. No clube alemão, ele foi vice-presidente de Negócios Esportivos, responsável por medidas como o planejamento digital de elenco e os processos de transferência de atletas.