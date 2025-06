Internacional tem dia decisivo para garantir a continuidade de Vitinho

Jogador chega a último dia do seu contrato de empréstimo, nesta segunda-feira (30), e o Colorado deseja sua permanência até o fim do ano / Crédito: Jogada 10

O Internacional concentra esforços para seguir com o atacante Vitinho pelo menos até o fim da temporada. Isso porque, à princípio, esta segunda-feira (30), é o último dia do seu empréstimo junto ao Colorado. O cenário ainda é de indefinição sobre a continuidade ou não do jogador. Em entrevista ao portal “Gaúcha ZH”, o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol indicou que o Inter precisa de uma liberação para que ele siga no clube.

Ainda dependemos do aval da Fifa para estender o contrato. Esperamos que isso possa ocorrer nos próximos dias. Mas não é um caso que nos cause preocupação, estamos tranquilos com relação à sua recuperação. Confiamos na permanência e na continuidade dele conosco", esclareceu o dirigente. O atacante pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e inicialmente esteve emprestado ao Bragantino desde o início do ano passado. Posteriormente, o clube paulista conseguiu uma renovação se encerraria também nesta segunda-feira (30). Contudo, no começo de 2025 ele acertou com o Internacional por um empréstimo de seis meses. A sinalização positiva para o jogador voltar e continuar no futebol brasileiro ocorreu graças a uma regra da Fifa. Trata-se de uma determinação que possibilita aos clubes que estão em áreas de confronto possam ceder seus atletas sem o encerramento dos contratos. Inclusive, a Ucrânia segue em guerra territorial com a Rússia. Ou seja, a expectativa é de que haja uma renovação automática do empréstimo.