Internacional aproveita pausa e encaminha retorno de quatro lesionados

Assim, o quarteto deve ficar à disposição para o duelo contra o Vitória, daqui a duas semanas, no dia 12/7, às 16h30, em partida que abre a 13ª rodada do Brasileirão. Outrora apontado como um dos favoritos ao título, o Colorado começou mal na competição e apenas abre a zona de rebaixamento, com 11 pontos e duas vitórias. O primeiro fora do Z4 é justamente o Leão de Salvador.

Enquanto quatro clubes brasileiros se desgastam na Copa do Mundo de Clubes, o Internacional aproveita a pausa de um mês no Brasileirão para esvaziar o departamento médico. Aliás, o técnico Roger Machado já conta com os retornos de Rochet, Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Carbonero.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Gabriel Mercado cumpre a reta final de tratamento de uma grave lesão no joelho esquerdo, sofrida em setembro do ano passado. Com isso, a reintegração ocorre de forma gradativa. O outro defensor do Inter já finalizou a recuperação de um problema ligamentar após uma entorse no tornozelo direito.

Além disso, Carbonero teve uma contusão na coxa esquerda, que o impediu de atuar desde abril. Desse modo, o colombiano foi desfalque nos últimos 15 jogos. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Bernabei precisará de um tempo maior para retomar suas melhores condições físicas, mas pode ser opção no banco contra o Vitória.

Apesar dos retornos importantes, o Internacional ainda deve ter três desfalques para o duelo contra o Vitória, de acordo com o vice de futebol José Olavo Bisol. O elenco do Inter volta a treinar na manhã desta segunda (30/6), dando sequência às atividades no CT.