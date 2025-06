Gerson balança com proposta do Al-Nassr e tem futuro indefinido

Volante do Flamengo estava perto de reforçar o Zenit, mas oferta oferta do clube saudita pode mudar os rumos do jogador

Capitão, Gerson está perto de deixar o Flamengo, mas ainda não tem futuro definido. O Zenit, da Rússia, afirmou que pagaria a multa de rescisória para ter o volante. No entanto, o volante balançou com uma proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, nos últimos dias. Há um impasse entre empresários na definição do futuro do jogador. A informação é do “ge”.

O Al-Nassr ganhou força para levar Gerson. A relação com Jorge Jesus é o ponto mais a favor dos sauditas. O português está acertado com clube e mantém contato direto com o volante para convencê-lo a ser seu jogador novamente.