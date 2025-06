Fluminense escalado com três zagueiros contra a Inter; veja o time

Tricolor vai no 3-5-2 para as oitavas de final do Mundial de Clubes; Inter tem retorno de Thuram e de Vrij no time titular / Crédito: Jogada 10

O Fluminense está escalado para o duelo de oitavas de final do Mundial de Clubes contra a Inter de Milão (ITA). Nesta segunda-feira (30/6), o time enfrenta os italianos no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), a partir das 16h (de Brasília), visando chegar às quartas de final. E o técnico Renato Gaúcho confirmou a equipe com formação diferente em relação aos jogos na fase de grupos. Afinal, o Tricolor vai com um 3-5-2, ou seja; com três zagueiros. Renato já testara a escalação no último treino antes do prélio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Sucessora de Textor assume presidência do Lyon: ‘Período crítico no clube’ Assim, Thiago Silva terá as companhias de Ignácio e Freytes no setor de zaga. Samuel Xavier e Renê fazem as alas, com um trio de volantes à frente da defesa: Nonato, Martinelli e Bernal. Somente Arias e Cano são os homens ofensivos de Renato Gaúcho. Confira, dessa forma, a escalação do Fluminense para pegar a Inter de Milão: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Nonato; Arias e Cano. Já a Inter de Milão faz duas mudanças no time titular. De Vrij atua no lugar de Acerbi na zaga, enquanto Thuram ganha a vaga de Espósito no ataque: Sommer; Darmian, de Vrij e Bastoni; Drumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram.