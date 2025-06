Fifa divulga uniforme do Fluminense contra a Inter de Milão

A Fifa divulgou neste domingo (29) o uniforme do Fluminense para encarar a Internazionale de Milão. A entidade máxima do futebol, que organiza o Mundial de Clubes, definiu que o Tricolor jogará todo de branco, com Fábio atuando com a camisa laranja.

As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 16h, no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte, pelas oitavas de final da competição. Em caso de empate, o jogo irá para a prorrogação e, caso persista, seguirá para os pênaltis. Quem avançar, encara o Manchester City ou o Al Hilal nas quartas de final.