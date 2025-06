Felipe Melo rebate crítica de torcedores do Flamengo em Miami: ‘Seis títulos’

Ex-jogador estava em Miami acompanhando a partida pelas oitavas de final do Mundial

O ex-jogador Felipe Melo estava presente na partida entre Flamengo e Bayern de Munique pelas oitavas de final do Mundial de Clubes no domingo (29) e teve uma ‘discussão’ com torcedores rubr0-negros.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que, Felipe Melo ao passar por uma área reservada para imprensa, mas que tinha torcida perto, rebateu os torcedores do Flamengo ao ser chamado de horroroso.