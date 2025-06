Endrick está na mira de gigante italiano

A Juventus está de olho em Endrick e pode entrar na briga pelo atacante brasileiro. De acordo com informações do jornal ‘Tuttosport’, o clube italiano monitora de perto o jovem jogador, que pertence ao Real Madrid, e estuda a possibilidade de fazer uma proposta caso surja uma brecha para negociação.

Endrick enfrenta dificuldades para ganhar espaço no elenco estrelado do Real Madrid e aguarda o novo técnico, Xabi Alonso, para entender seu papel no time. Enquanto isso, a Juventus se mantém atenta e pronta para agir se o clube espanhol ou o próprio atleta indicarem abertura para uma transferência.

Apesar do forte interesse em Endrick, a equipe de Turim também analisa alternativas. Um dos nomes avaliados é o atacante Samu, do Porto, que se destacou no Mundial de Clubes com dois gols em três partidas. Segundo a imprensa italiana, o jovem espanhol agrada aos dirigentes da Juve principalmente por sua eficiência na finalização, algo que tem faltado no atual elenco.

Além disso, o interesse por Samu não é recente. A Juventus já tentou sua contratação no fim do ano passado, mas as exigências do Porto impediram o acordo. Mesmo assim, o clube italiano segue acompanhando o jogador, que está mais valorizado após o Mundial.

Dessa maneira, enquanto o futuro de Endrick depende das decisões do Real Madrid e do próprio jogador, Samu aparece como uma opção viável para reforçar o ataque da equipe italiana a curto prazo.