Empréstimo chega ao fim e Ruan deixa o São Paulo

Chegou ao fim a passagem do zagueiro Ruan pelo São Paulo. Nesta segunda-feira (30) se encerra o contrato de empréstimo do jogador, que retornará para o Sassuolo. O defensor já não se reapresentou junto com o resto do elenco na última semana.

O zagueiro tinha o interesse de continuar no São Paulo, mas o clube não conseguiu chegar a um acordo com os italianos. O Tricolor tentou um novo empréstimo com metas complexas de serem cumpridas, já que Ruan está com uma lesão no joelho direito, para que o defensor fosse comprado pelo clube ao término do vínculo. A proposta não agradou os italianos.