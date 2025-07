De virada, Paysandu vence a Ferroviária e emenda terceira vitória seguida na Série B

O jogo começou difícil para o time da casa sob forte chuva. Dessa maneira, a Ferroviária abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo. O volante Tarik marcou para os visitantes após uma cobrança de escanteio. Assim, a equipe paulista foi para o intervalo em vantagem no placar.

A reação do Papão, no entanto, veio de forma fulminante na segunda etapa. O time voltou melhor e pressionou o adversário em busca do resultado. Marlon empatou o jogo aos 18 minutos com um belo chute de fora da área. Apenas quatro minutos depois, Marcelinho marcou o gol da virada.

Por fim, com a vitória, o Paysandu segue em sua recuperação no campeonato. Apesar do triunfo, a equipe continua na zona de rebaixamento. No entanto, o time diminui a distância para os primeiros clubes fora do Z-4. A Ferroviária, por sua vez, perdeu a chance de se aproximar do G-4.

Jogos da 14ª rodada da Série B

Quinta-feira (26)

CRB 1×2 América-MG

Sexta-feira (27)

Criciúma 1×2 Avaí

Sábado (28)

Vila Nova 1×0 Atlético-GO

Athletico 0x1 Coritiba

Domingo (29)

Athletic 1×2 Remo

Volta Redonda 1×0 Operário

Chapecoense 1 x 2 Goiás

Novorizontino 1 x 1 Amazonas — 19h

Segunda (30)

Paysandu 2 x 1 Ferroviária — 19h

Cuiabá x Botafogo-SP — 21h

