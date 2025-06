Corinthians muda estratégia na tentativa de contratar Biel

Timão tenta comprar parte dos direitos econômicos do atleta, enquanto briga com outras três equipes brasileiras pelo atacante / Crédito: Jogada 10

O Corinthians aumentou a carga para contratar o atacante Biel, do Sporting. Quatro equipes brasileiras estão interessadas no jogador e tentam o empréstimo de uma temporada do atleta. Contudo, o Timão mudou a estratégia e, para convencer o time português, tenta uma contratação em definitivo.

Inicialmente, o Timão estuda adquirir apenas uma parte dos direitos econômicos do atacante brasileiro. Em contrapartida, o Sporting pede 7 milhões de euros (R$ 45 milhões) pelos 100%. Assim, o Corinthians planeja manter uma porcentagem com o clube português para diminuir um pouco a pedida. Além do Corinthians, Atlético-MG, São Paulo e Vasco também tem interesse na contratação do jogador. Os outros clubes já fizeram ofertas pelo atacante, todas por empréstimo até junho de 2026, e agora estão no aguardo de uma posição do clube português. A expectativa é de que o Sporting responda e abra negociações antes do término do Super Mundial de Clubes. Quem é Biel, na mira do Corinthians Bom finalizador e veloz, o atacante de 24 anos soma duas características que o Corinthians procura fortalecer em seu elenco para o restante da temporada. Em fevereiro de 2025, ele foi comprado pelo Sporting, de Portugal, por 8 milhões de euros (R$ 48 milhões). Inclusive, ele se tornou a maior venda da história do Bahia. Contudo, no clube português, o atacante não conseguiu engrenar. Afinal, ele disputou apenas sete partidas disputadas e perdeu minutagem. Ele tem contrato com o Sporting até junho de 2029.