Corinthians mantém Garro sob ‘cuidados especiais’ e evita dar prazo por Yuri Alberto

Rodrigo Garro segue sendo um jogador sob ”cuidados especiais” do Corinthians. Afinal, o Timão acompanha com atenção a situação do joelho direito do argentino, a fim de evitar que ele volte a ser desfalque. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (30/6), os preparadores físicos Celso Rezende e Reverson Pimentel comentaram a situação do jogador.