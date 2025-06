Corinthians esvazia DM e treina em dois períodos visando o Brasileirão

O Corinthians conseguiu atingir um de seus objetivos antes do retorno da equipe no Campeonato Brasileiro: esvaziar o seu departamento médico. Assim, o Timão espera contar com força máxima já no seu próximo compromisso, daqui duas semanas. O único que é tratado como uma incógnita é Yuri Alberto.

Afinal, o jogador ainda precisa cumprir etapas de recuperação até estar liberado a atuar. Ele sofreu uma fratura em uma das vértebras da coluna no dia 24 de maio e, desde então, estava fora de combate. Neste retorno aos treinos, Yuri Alberto vem realizando exercícios em campo, mas numa etapa de transição, ainda sem contato com os demais atletas. Assim, ele é dúvida no retorno da equipe no Brasileirão.

Em contrapartida, Gustavo Henrique passou por cirurgia de hérnia inguinal em maio e já está liberado para jogar. Já Raniele , que há um mês sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda, também foi liberado pelo DM e está apto para voltar a atuar. O único jogador sob cuidado dos médicos do Corinthians é Bahia, jovem da equipe sub-20 que vem sendo acompanhado pela comissão técnica de Dorival Júnior.

O trabalho do Corinthians visando o retorno do Brasileirão

O Corinthians voltou de férias no último sábado (28/6) e desde então vem treinando em dois períodos visando o retorno das partidas. Nesta segunda-feira (30/6), a atividade teve presença do presidente interino, Osmar Stabile e o diretor de futebol, Fabinho Soldado. O Timão entra em campo no dia 13 de julho, contra o RB Bragantino, na Neo Química Arena, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro.

