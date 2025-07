Botafogo-SP vence Cuiabá fora de casa e deixa o Z4 da Série B

O jogo foi truncado. O Botafogo-SP fechou bem os espaços e neutralizou as ações do Cuiabá, que não conseguiu criar tantas jogadas. No fim do primeiro tempo, o atacante Alexandre Jesus denunciou um possível caso de racismo. Dessa forma, os jogadores e comissões técnicas entraram no gramado e, depois, foram para o vestiário após uma longa demora.

O Botafogo-SP, enfim, deixou a zona de rebaixamento na Série B do Brasileirão. O time paulista venceu o Cuiabá por 1 a 0, nesta segunda-feira (30), na Arena Pantanal, pela 14ª rodada, e conquistou a sua segunda vitória seguida. Dessa forma, conseguiu sair do Z4 e voltou a respirar mais aliviado. O atacante Carrillo fez o único gol do jogo.

Já na etapa final, o panorama seguiu o mesmo. Contudo, as chances apareceram. O Cuiabá teve a primeira oportunidade de abrir o placar, mas o goleiro Victor Souza defendeu o pênalti do atacante Derik Lacerda. O Botafogo-SP, no entanto, não perdoou. Carrillo aproveitou rebote do goleiro Mateus Pasinato após chute de Jefferson Nem e marcou o gol da vitória.

Com a segunda vitória seguida, o Botafogo-SP deixou o Z4 e subiu para o 16º lugar, com 16 pontos. Já o Cuiabá, por sua vez, sofreu a sua terceira derrota seguida e caiu para a sétima posição, com 21. Na próxima rodada, o Cuiabá visita o Remo, no sábado (5), no Mangueirão, enquanto o Botafogo-SP recebe o Novorizontino, domingo (6), em casa.

Jogos da 14ª rodada da Série B

Quinta-feira (26)

CRB 1×2 América-MG

Sexta-feira (27)

Criciúma 1×2 Avaí

Sábado (28)

Vila Nova 1×0 Atlético-GO

Athletico 0x1 Coritiba

Domingo (29)

Athletic 1×2 Remo

Volta Redonda 1×0 Operário

Chapecoense 1×2 Goiás

Novorizontino 1×1 Amazonas

Segunda (30)

Paysandu 2×1 Ferroviária

Cuiabá 0x1 Botafogo-SP

