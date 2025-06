Borussia Dortmund x Monterrey: onde assistir, escalações e arbitragem

Invictos na primeira fase buscam a classificação para as quartas de final, com pressão para os alemães terem uma boa atuação

Borussia Dortmund e Monterrey fazem o último confronto de oitavas de final do Mundial de Clubes. Na noite desta terça-feira (01), às 22h, no horário de Brasília, alemães e mexicanos se enfrentam em Atlanta. Quem vencer o confronto vai encarar o vencedor do duelo entre Real Madrid e Juventus, que, algumas horas antes, fazem o embate em Miami.

Na fase de grupos, as duas equipes não perderam e chegam ao mata-mata invictas. Os Auri-Negros ficaram na liderança do Grupo F, com duas vitórias e um empate, somando sete pontos. Já os Rayados terminaram na segunda colocação do Grupo E, com dois empates e uma vitória, com cinco pontos na classificação.