Após exames, Pulgar, do Flamengo, tem fratura constatada no pé direito

Chileno deixa o gramado diante do Bayern pelo Mundial, com dores no local e desfalca o Rubro-Negro no retorno do calendário brasileiro / Crédito: Jogada 10

Após a eliminação no Mundial de Clubes para o Bayern de Munique, o Flamengo terá um problema para a sequência da temporada no Brasil. Afinal, o volante Erick Pulgar teve constatada uma fratura no quinto metatarso do pé direito após passar por exames. Ele, então, desfalcará a equipe na volta do calendário do futebol brasileiro. Durante o confronto, em Miami, o jogador deixou o gramado para a entrada de Allan depois de sentir dores no local da lesão. Assim, o clube carioca definirá os próximos passos no tratamento da lesão e poderá estimar um prazo de recuperação

No lance, o jogador rubro-negro fez falta em Harry Kane, mas levou a pior na disputa. Ele ainda levou cartão amarelo pela entrada, tentou ficar em campo, mas acabou substituído. "O meio-campista Erick Pulgar foi encaminhado ao hospital ainda durante a partida entre Flamengo e Bayern de Munique, onde exames constataram uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O atleta retorna ao Brasil com a delegação nesta segunda-feira (30) e será reavaliado no Rio de Janeiro para definição dos próximos passos no tratamento da lesão" publicou. Ao deixar o hospital, o jogador voltou para a concentração da equipe usando muletas. Com isso, a delegação rubro-negra deve deixar os Estados Unidos na parte da noite. Contudo, alguns atletas devem aproveitar mais alguns dias de folga no país. A informação é do portal "ge".