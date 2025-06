América-MG x Santos, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo direto por uma vaga no G8 do Brasileirão Sub-20 nesta terça (1/7), em Belo Horizonte

América-MG e Santos fazem um duelo decisivo por uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. As equipem medem forças nesta terça-feira (1/7), às 15h, na Arena Vera Cruz, em Belo Horizonte, pela 16ª rodada da competição. O Coelho está na sétima colocação, com 24 pontos, mas vê muitas equipes próximas e querendo roubar sua vaga no G8. Um destes times é o Peixe, que é o 13° colocado, mas com 18 pontos, sabe que precisa vencer um adversário direto para ir ao mata-mata.

Como chega o América-MG

O Coelho faz uma boa competição até aqui, mas começou a oscilar bastante nesta reta final. A prova, aliás, fica no último jogo, quando enfrentou o líder Palmeiras. O América-MG chegou a abrir o placar, mas se perdeu durante o embate e tomou a virada, perdendo por 4 a 1. Agora, para manter seu lugar no G-8, a equipe mineira precisa vencer e tem a chance de eliminar um de seus adversários diretos na briga por uma vaga no mata-mata.