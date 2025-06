‘Mais focado’ no Botafogo, Textor faz cobrança e busca estilo de jogo mais ofensivo

Depois de confirmar que deixará o Lyon e ficará “mais focado” no Botafogo, John Textor entrou em ação e teve seu primeiro ato no futebol alvinegro. Afinal, o norte-americano demitiu o técnico Renato Paiva antes mesmo da delegação retornar ao Brasil, visto que não gostou da postura na eliminação para o Palmeiras. A informação é do portal “ge”.

No sábado (28), o dono da SAF alvinegra teceu um discurso sobre o “Botafogo Way” para toda a delegação presente nos Estados Unidos, horas depois do duelo decisivo com o Alviverde.