‘Fácil’, diz Neuer sobre vitória do Bayern em cima do Flamengo

“4 a 2 (fazendo sinal com as mãos). Não foi complicado, não foi complicado. Fácil”, afirmou Neuer misturando espanhol e inglês.

O goleiro do Bayern de Munique, Manuel Neuer, afirmou que não teve dificuldades para vencer o Flamengo por 4 a 2, no último domingo (29), e eliminar o time brasileiro nas oitavas de final do Mundial de Clubes. A resposta ocorreu em zona mista após a partida, e o vídeo pelo jornalista peruano Cesar Vivar Miranda, do site “Así es el Fútbol”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com 10 minutos, o Bayern já havia aberto 2 a 0. Primeiro, com Pulgar cabeceando contra o próprio patrimônio em jogada de escanteio. Depois, com Harry Kane chutando da entrada da área e contando com desvio em Léo Ortiz para matar Rossi. Gerson deu sobrevida ao Flamengo em chutaço, mas Goretzka esfriou a reação ao marcar de fora.

No segundo tempo, Jorginho voltou a recolocar o Flamengo no jogo ao marcar de pênalti. No entanto, Kane deu números finais ao placar, ao finalizar jogada que começou em erro de Luiz Araújo.

Com a vitória, o Bayern, assim, enfrentará o Paris Saint-Germain (França) nas quartas de final. O jogo será no próximo sábado (5), às 13h (de Brasília), em Atlanta.