‘A gente nunca deixou de acreditar’, diz Cano após vitória contra a Inter

German Cano tem estrela. Na partida em que completou 200 jogos pelo Fluminense, fez um dos gols mais importantes da história do clube. Após a vitória que colocou a equipe nas quartas de final do Mundial de Clubes, o camisa 14 comentou que ele e seus companheiros reconheciam as dificuldades. No entanto, isso não foi motivo para desmotivar ninguém.

“Um jogo muito difícil, contra jogadores de muita qualidade, muito superiores a um nosso time, mas a gente nunca deixou de acreditar, sempre tentou poder jogar, muitas vezes conseguimos, muitas vezes não. Criamos várias situações de gols para poder fazer. Tivemos chances na primeira parte e na segunda parte. Assim, conseguimos fazer os gols”, afirmou o artilheiro.