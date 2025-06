Volta Redonda marca no fim, bate Operário-PR e respira na Série B

Gabriel Bahia, no 2º tempo, garante o 1 a 0 para o time do Rio de Janeiro, que escapa, ao menos provisoriamente, da zona de rebaixamento

O Volta Redonda conseguiu uma vitória importante na briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (29), o time do Sul Fluminense fez 1 a 0 no Operário-PR, no Estádio Raulino de Oliveira, em jogo válido pela 14ª rodada.

Gabriel Bahia, aos 35 minutos do segundo tempo, anotou de cabeça o gol solitário após cobrança de falta de Léo Ceará na área. Os donos da casa voltaram a balançar a rede, mas o gol de Matheus Lucas foi anulado por impedimento, aos 43′.