Série B: Goiás vira no fim, vence a Chape e assume a liderança

Com gols no fim, o Goiás virou, venceu a Chapecoense fora de casa por 2 a 1 neste domingo (29) e reassumiu a liderança da Série B após o Coritiba dormir na liderança. Rafael Carvalheira abriu o placar no primeiro tempo, mas o Esmeraldino construiu a vitória na Aerena Condá com tentos de Tadeu e Anselmo Ramon.

Dessa forma, o time comandado por Vagner Mancini chegou aos 29 pontos em 14 jogos e é seguido de perto pelo próprio Coritiba (27), Novorizontino (26) e Avaí (23). Já a Chapecoense está estacionada na 10ª colocação, com 19 pontos.