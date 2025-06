Renato Paiva explica estratégia idealizada para titularidade de Danilo Barbosa no Botafogo

A escolha por Danilo Barbosa na escalação inicial provocou críticas às decisões de Renato Paiva após a eliminação do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes . Escolhido para substituir Gregore, o técnico se baseou em uma das estatísticas mais preocupantes do Palmeiras para defini-lo como titular.

O treinador detalhou que a escolha não teve relação com surpresa tática. Segundo ele, Abel Ferreira repetiu padrões já identificados: “É um time compacto, que disputa muito fisicamente. Sabia que usariam bolas diagonais no Estêvão para explorar o um contra um”.

Estratégia defensiva

No duelo realizado no sábado (28), na Filadélfia, o Alvinegro manteve uma postura excessivamente defensiva. Ainda que tenha atuado com três volantes, como nas partidas anteriores contra PSG e Atlético de Madrid, o time apresentou um desempenho bem aquém do esperado.

“Eu quero um Botafogo mais equilibrado. Falta um pouco de controle de posse”, projetou Paiva antes do confronto contra o Palmeiras.

Em campo, contudo, a equipe priorizou destruir as jogadas do adversário, sem apresentar controle sobre o ritmo do jogo. Allan e Marlon Freitas recuaram com frequência para buscar a bola junto à zaga, o que enfraqueceu a transição ofensiva. O time perdeu presença no meio-campo, e as ações ofensivas ficaram concentradas nas laterais, sem efetividade nas finalizações.