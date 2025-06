Pulgar sai de jogo lesionado e pode virar dor de cabeça no Flamengo

Volante chileno deixa gramado ainda no primeiro tempo, com suspeita de fratura no pé direito / Crédito: Jogada 10

O volante Erick Pulgar deixou o Estádio Hard Rock (EUA), onde o Flamengo foi eliminado para o Bayern de Munique no Mundial de Clubes, com suspeita de fratura no pé direito. O chileno, aliás, deixou o gramado de maca. Dessa forma, foi substituído por Allan no final do primeiro tempo. O Flamengo informou que Pulgar foi encaminhado para um hospital na região de Miami onde fará exames iniciais. Assim, provavelmente fará nova bateria de testes já em solo brasileiro. Caso a suspeita seja confirmada, ele ficará entre poucas semanas e alguns meses fora de combate, a depender do grau da lesão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Rubro-Negro chega ao Brasil na manhã da próxima terça-feira (1), com foco em manter a liderança do Brasileirão. O próximo compromisso é contra o São Paulo, pela 14ª rodada do Brasileirão. A CBF ainda não divulgou a data, mas a jornada terá jogos entre os dias 12 e 14 de julho. Dessa forma, o técnico Filipe Luís pode ter problemas para armar o meio-campo, afinal, Pulgar pode não ter condições de jogo, enquanto o companheiro Gerson está em negociações avançadas com o Zenit (RUS) e deve deixar o clube. O Flamengo tem 24 pontos no Brasileirão, com sete vitórias em 11 jogos, e é seguido de perto por Cruzeiro (24), Bragantino (23), Palmeiras (22) e Bahia (21).