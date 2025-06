Paysandu x Ferroviária: onde assistir, escalações e arbitragem

Paysandu e Ferroviária se enfrentam nesta segunda-feira (30) em partida válida pela 14ª rodada da Série B. A bola vai rolar às 19h, no Curuzu, em Belém (PA). Os dois times brigam contra o rebaixamento, o que dá um tempero especial ao duelo.

O Paysandu é o lanterna, com dez pontos, enquanto a equipe paulista encontra-se em 13º, com 18 pontos. O primeiro da zona de rebaixamento, vale lembrar, é o Amazonas, com 14, que empatou neste domingo com o Novorizontino em 1 a 1.