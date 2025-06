Neymar deixa comissão técnica otimista na reapresentação do Santos

Neymar se reapresentou ao Santos na sexta-feira (27) após duas semanas de recesso e deixou a comissão técnica otimista com relação à sua volta aos gramados. O jogador mostrou boa forma, fez treino físico na academia e também participou de uma atividade com bola no CT Rei Pelé.

Para se recuperar rapidamente de uma lesão muscular, o camisa 10 teve uma programação especial de treinos físicos elaborados pelo clube. Ele teve a companhia do preparador físico Ricardo Rosa, em sua mansão em Mangaratiba (RJ), para fortalecimento do condicionamento físico e acelerar sua volta.