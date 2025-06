Manchester City x Al-Hilal: onde assistir, escalações e arbitragem

Em mais um duelo decisivo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, Manchester City e Al-Hilal medem forças nesta segunda-feira (30), às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium , em Orlando. Os Citizens chegam como líder do Grupo G, enquanto a equipe árabe ficou em segundo no H, atrás do Real Madrid.

Com o formato similar ao da Copa do Mundo de seleções, o time inglês e os The Blue Waves decidem a classificação em jogo único. Caso haja empate no tempo regulamentar, terá mais meia hora de prorrogação. No entanto, caso persista a igualdade no placar, a vaga será definida nos pênaltis. Quem vencer, enfrenta Inter de Milão ou Fluminense.

Onde assistir

O confronto decisivo desta segunda-feira (30) terá a transmissão da Globo (TV Aberta), SporTV (TV Fechada), Cazé TV (Youtube) e DAZN.

Como chega o Manchester City

O técnico Pep Guardiola não poderá contar com três jogadores para o duelo decisivo. Afinal, Rico Lewis cumpre suspensão, enquanto Mateo Kovacic passou por cirurgia no tendão de Aquiles e Claudio Echeverri machucou o tornozelo. Mesmo assim, ele terá a espinha dorsal que sobrou na fase de grupos, com 100% de aproveitamento, com direito ao trio ofensivo Doku, Savinho e Haaland, que tem se destacado até aqui.

Dessa forma, na primeira fase, os Citizens não tiveram qualquer dificuldade diante de Wydad Casablanca, Al Ain e Juventus e chegam com amplo favoritismo nesta duelo pelas oitavas de final. Assim, a go0elada por 5 a 2 sobre a Velha Senhora chamou a atenção, ainda mais depois da última temporada, em que o time não conseguiu se encontrar.