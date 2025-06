Maiores artilheiros argentinos em atividade, Lautaro e Cano duelam no Mundial

Atacantes de Fluminense e Inter de Milão se enfrentam na segunda-feira, ambos figurando no top-10 de maiores goleadores do país em atividade

O duelo entre Fluminense e Inter de Milão terá um atrativo especial. A partida, válida pelo Mundial de Clubes, opõe dois grandes artilheiros. O tricolor Germán Cano e o interista Lautaro Martínez se enfrentam nesta segunda. Ambos, aliás, figuram em uma seleta lista de goleadores argentinos.

Germán Cano, do Fluminense, ocupa a terceira posição nesse ranking. Ele já marcou impressionantes 315 gols em sua carreira profissional. O atacante do Flu fica atrás apenas de Lionel Messi e Hernán Barcos. Seus números, portanto, o colocam na elite do futebol argentino atual.