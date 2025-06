Inter de Milão x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Com força máxima, tricolores têm pela frente o maior desafio deste Mundial, nesta segunda (30), às 16h (de Brasília) / Crédito: Jogada 10

A sequência das oitavas de final do Mundial de Clubes reserva fortes emoções aos torcedores. Afinal, terá mais um duelo entre europeus e brasileiros, com o confronto entre Inter de Milão e Fluminense, que acontece nesta segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), em Charlotte. A equipe italiana chega como líder do grupo E, enquanto o Tricolor ficou em segundo no F. Com o formato similar ao da Copa do Mundo de seleções, Nerazzurri e o Tricolor decidem a classificação em jogo único. Caso haja empate no tempo regulamentar, terá mais meia hora de prorrogação. No entanto, caso persista a igualdade no placar, a vaga será definida nos pênaltis. Quem vencer, enfrenta Manchester City ou Al-Hilal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir O confronto decisivo desta segunda-feira (30) terá a transmissão da Globo (TV Aberta), SporTV (TV Fechada), Cazé TV (Youtube) e DAZN. Como chega a Inter de Milão Para o duelo, a equipe italiana tem quatro baixas importantes, que não poderão estar em campo, em Charlotte. Tratam-se de Pavard, Bisseck, Çalhanoglu e Zielinsk, todos lesionados, que ficarão de fora na sequência do torneio da Fifa. Dessa forma, Pavard e Çalhanoglu são titulares da equipe italiana e estiveram entre os onze que iniciaram a final da Champions League diante do Paris Saint-Germain. O defensor francês, por sua vez, atuou na estreia do time na competição contra o Monterrey, mas depois não voltou a campo. Já o meia turco sequer entrou em campo no torneio, assim como Bisseck e Zielinski. Na primeira fase, o time demorou para engrenar com o novo treinador, Cristian Chivu, mas reagiu e ficou com a primeira colocação do grupo E.

Como chega o Fluminense A tendência é que o Flu chegue com força máxima para o duelo decisivo das oitavas de final. Afinal, Thiago Silva e Soteldo participaram dos treinamentos mais recentes e podem ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho. O defensor teve um incômodo muscular e ficou de fora contra o Mamelodi Sundowns, enquanto o venezuelano ainda não estreou desde que chegou ao clube. Dessa forma, o comandante tem um dúvida no ataque para se saber se entrar com Germán Cano ou com Everaldo, que tem sido criticado pelos torcedores por causa da falta de confiança nas finalizações. Por fim, o treinador não poderá contar com Otávio, que teve uma lesão no calcanhar de Aquiles e ficou de fora da competição. INTER DE MILÃO X FLUMINENSE Mundial de Clubes – Oitavas de final

Data-Hora: 30/6/2025 (segunda-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Bank of America, em Charlotte (EUA)

Onde assistir: Globo, Sportv, Cazé TV (Youtube) e DAZN.

INTER DE MILÃO: Sommer; De Vrij, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martinez e Esposito. Técnico: Cristian Chivu

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio, Jhon Arias e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Ivan Barton (SLV)

Assistentes: David Moran (SLV) e Henry Pupiro (NIC)

VAR: Não divulgado