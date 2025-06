Gyökeres só não sai do Sporting se tiver o ‘pior empresário do mundo’, diz dirigente

Frederico Varandas, presidente do Sporting, voltou a falar, neste domingo (29), sobre uma possível saída do atacante sueco Viktor Gyökeres. Antes da Assembleia Geral do clube, este domingo, o presidente atualizou os sócios sobre a negociação com o Arsenal e confessou que o jogador deve deixar o clube.

“Nas últimas semanas, estamos atentos ao mercado, vi um jogador como o Zubimendi, que tem menos seis meses de idade que o Viktor, ir para o Arsenal por 65 milhões de euros. Vi também dois jogadores da Premier League, o Matheus Cunha e o Mbeumo, ambos atacantes que não têm o valor de mercado nem a qualidade do Viktor, na minha opinião, serem negociados por 70 milhões de euros. Estamos falando de jogadores com 26 anos. Por isso, dadas as exigências e o que consideramos o valor justo do Viktor, acredito seriamente que ele possa sair. A não ser que ele tenha o pior agente do mundo. Coisa que me custa a acreditar, porque estamos a falar de um dos melhores jogadores do mundo”, disse.

Não sai por menos de 7o milhões de euros

“O Sporting está muito tranquilo. O clube não precisa de vender o Gyökeres. Felizmente, o Sporting já passou a fase em que tinha sempre de vender o principal ativo. Não o temos de o fazer. Da mesma forma que não o temos de fazer, não deixamos de ser sensíveis aos sonhos do Viktor ou de qualquer atleta”, completou.

O dirigente, no entanto, não quis revelar se 80 milhões de euros é aceitável para vender Gyökeres. “Não vou dizer qual é o valor, mas foi transmitido ao agente e o jogador sabe. Posso garantir, com a certeza absoluta, que o Viktor não vai sair por 60 mais 10 [milhões de euros]. E quando digo isto não é para ganhar algo ou uma estratégia”, afirmou.

Gyökeres chegou em Alvalade em 2023, vindo do Coventry City, da Inglaterra, por cerca de 21 milhões de euros. Nas duas temporadas com a camisa dos Leões, foi artilheiro do Campeonato Português e levou o clube ao bicampeonato nacional.