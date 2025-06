Grêmio avança por Danilo Barbosa após eliminação do Botafogo no Mundial

Com o fim da participação alvinegra no torneio, clube gaúcho intensifica conversas para contratar o volante, que tem contrato até o fim do ano

O Grêmio deve intensificar as negociações por Danilo Barbosa nesta semana. O clube gaúcho tem forte interesse no volante do Botafogo. Com o fim da participação alvinegra no Mundial de Clubes, o caminho ficou livre. Portanto, o Tricolor tentará avançar nas conversas para fechar a contratação. As informações são do jornalista Kaliel Dorneles, da Esportes Band RS.

O volante se tornou a prioridade máxima para o meio-campo do Grêmio. O interesse aumentou após uma negociação frustrada com outro atleta da posição. O jogador Caíque, que atua no Juventude, foi reprovado nos exames médicos. Assim, o nome de Danilo Barbosa ganhou ainda mais força internamente.