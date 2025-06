Flamengo vacila e é eliminado pelo Bayern no Mundial de Clubes

Com a classificação, o Flamengo/Bayern terá pela frente o PSG, que goleou o Inter Miami neste domingo na Mercedes Benz Arena, em Atlanta. O jogo será no sábado, exatamente em Atlanta.

Fim de linha para o Flamengo no Mundial. Após terminar em 1º no Grupo D, o time rubro-negro teve de encarar o Bayern neste domingo (29/6), levou a pior: 4 a 2 para os alemães. O jogo no Hard Rock, em Miami, teve os bávaros bem postados em campo e um Rubro-Negro nervoso e errando passes no início. Tanto que, antes dos dez minutos, já perdia por 2 a 0, gols de Pulgar (contra) e Kane. Gerson diminuiu com um belo gol, mas Goretzka ampliou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Jorginho de pênalti marcou para o Fla. Contudo, novo erro individual de Luis Araújo deu a chance para Kane fechar o placar.

Flamengo e os muitos erros no primeiro tempo

O Flamengo não entrou em campo nos primeiros cinco minutos. Tanto que não saiu do meio de campo, errou passes fáceis, como um de Wesley. Assim, após dois escanteios, viu o Bayern abrir o placar aos cinco minutos, quando Kimmich cobrou escanteio e Pulgar, tentando cortar, fez contra.

O Rubro-Negro chegou a ter um lance de perigo com Arrascaeta, mas aos nove, outro erro de passe. Pulgar no fogo para Arrascaeta, que perdeu para Upamecano. A sobra ficou com Kane, que chutou. A bola roçou em Léo Ortiz e matou Rossi: 2 a 0 com apenas nove minutos de jogo.

Somente a partir daí o Flamengo buscou o jogo. Quase marcou com Luiz Araújo (Neuer fez milagre) e fez um bonito gol com Gerson, aos 32. Mas seguia inseguro defensivamente, dando espaços para que o Bayern conseguisse ampliar. Aos 40, Luiz Araújo tentou cortar, mas deu no pé de Goretzka. O chute foi seco, no canto direito de Rossi.

Fla melhora na etapa final. Mas está eliminado

Com o Bayern em vantagem, o time alemão voltou mais recuado e deu a chance para o Flamengo, que passou a rondar a área alemã e teve a oportunidade de diminuir o placar aos oito minutos. Uma bola cruzada por Arrascaeta foi no braço de Olise. Jorginho, notoriamente um dos maiores cobradores de pênalti do mundo, cobrou: bola para um lado e Neuer para o outro. 3 a 2. Foi o primeiro gol do apoiador, recém-contratado e em seu quarto jogo pela equipe.