Filipe Luís vê Flamengo forçado a falhar em derrota e valoriza equipe: ‘Muito orgulhoso’

Sem fugir à responsabilidade pelos erros cometidos na eliminação do Mundial de Clubes , o técnico Filipe Luís atribuiu parte deles à intensidade e consciência tática do Bayern de Munique na derrota por 4 a 2, neste domingo (29). O treinador entende que a pressão imposta pelo adversou forçou sua equipe a falhas cruciais para o revés.

Na visão do comandante, os erros na saída de bola ocorreram por conta da excelência do rival, e não por falhas exclusivamente internas. “Eles têm jogadores fortes, que ganham duelos, são rápidos. Te sufocam, a pressão pós-perda é muito grande. Tentamos sair no contra-ataque com o Arrascaeta e o Plata, e eles voltam com seis, sete jogadores ao mesmo tempo. Superior a nós, simples assim”, explicou.

Filipe também reconheceu que a falha no primeiro escanteio, convertido em gol contra por Pulgar, abateu a confiança do time. Apesar disso, enalteceu o foco e a entrega da equipe até o fim da partida.

Enaltecimento ao elenco rubro-negro

Apesar do revés, o técnico expressou grande admiração pela postura da equipe. “Estou muito orgulhoso da minha equipe, muito mesmo, por todo o esforço que fizeram, o jeito que acreditaram e tentaram se impor até o final”, declarou ainda à beira do gramado do Hard Rock Stadium, em Miami.

“Jogando dessa forma estaremos mais próximos do nosso objetivo, que é a vitória, independentemente do adversário. A forma que nós jogamos nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso. Um time espetacular que tem todos os méritos de ter passado de fase”, pontuou.